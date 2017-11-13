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Brezilyalı kadınların Engin Akyürek günü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan bir grup Brezilyalı kadın, bir araya gelerek Engin Akyürek günü yapıyor.

13.11.2017 - 13:54
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Günden güne kalabalıklaşan Akyürek fanatikleri kulüp üyeleri, belirli periyotlarda bir kafede buluşarak Engin Akyürek günü gerçekleştiriyor.

Brezilyalı kadınların Engin Akyürek günü

Buluşmalarda Engin Akyürek'in özel yaşamından ve sanatsal çalışmalarına kadar birçok konuda yapılan bilgi alışverişi yaptıkları gibi oyuncu adına kan bağışında bile bulunuyorlar.

AKYÜREK SEVGİSİ, TÜRKÇE MERAKINI ARTTIRDI

Farklı meslek gruplarından kadınlar, eşlerinin veya sevgililerinin kesinlikle kıskançlık etmeyip tam tersine kendilerini desteklediklerini belirtiyorlar.

Brezilyalı kadınların Engin Akyürek günü

Engin Akyürek'e olan ilgilerinin sonucunda Türk diline ve kültürüne de meraklarının arttığını söyleyen grup, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sao Paulo'da düzenlenen konsere de katıldı. Etkinlikte bestekar Osmanlı padişahlarının eserlerini dinleyen grup, konser sonrasında Yunus Emre Enstitüsü'nün oluşturduğu uzaktan Türkçe eğitim portalı hakkında da bilgi aldı.

Brezilyalı kadınların Engin Akyürek günü

Engin Akyürek hayranı kadınlar, ünlü oyuncunun fotoğrafını, telefon kılıfı ve su şişesi gibi çeşitli meteryallere bastırarak her an yanlarında taşıyorlar.

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