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British Airways sistemleri hacklendi

İngiliz havayolu şirketi British Airways’in (BA) sistemlerine giren bilgisayar korsanlarının 380 bin yolcuya ait kredi kartı bilgilerini çaldığı bildirildi.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 10:34..
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British Airways’ten yapılan açıklamada, şirketten 21 Ağustos ile 5 Eylül arasında internet üzerinden bilet alan 380 bin yolcunun kredi kartı bilgilerinin bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiği ifade edildi.

380 BİN YOLCUNUN KART BİLGİLERİ ÇALINDI

Sistemlerdeki güvenlik açığının giderildiği belirtilen açıklamada, yolcuların seyahatleriyle ilgili detayların veya pasaport bilgilerinin hırsızlıktan etkilenmediği aktarıldı.

Olaydan etkilenen yolcular ile temasa geçildiğine işaret edilen açıklamada, olaydan etkilendiğini düşünen yolcuların da bankalarına başvurmaları istendi. Şirket, olayın adli makamlara bildirildiğini kaydetti. BA’nın bilgisayar sistemleri geçen yıl çökmüş, bunun sonucunda 75 bin yolcunun seyahat planları aksamıştı.

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