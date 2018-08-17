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Brunson'ın avukatının itirazı ikinci kez reddedildi

ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz, bir üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 15:16..
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Brunson'ın avukatının itirazı ikinci kez reddedildi

İzmir'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmal Cem Halavurt, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulunmuştu.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın avukatı tarafından yapılan itiraz İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ikinci  kez reddedildi.

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak, verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmal Cem Halavurt, üst mahkemeye başvurmuş, Avukat Halavurt, Brunson hakkındaki ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmişti.

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