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Bu meslekler 'fıtık' ediyor

Boyun fıtığı genellikle banka görevlisi, öğretmen, tekstil personeli, fabrika çalışanı, inşaat işçisi, taşıma işçisi, şoför, temizlik işçileri, aşçı ve cerrahlarda görülüyor.

İHA | 28.12.2017 - 14:46..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Boyun fıtığının, boyun omurları arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması ile oluşan hastalık olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Elif Berber Menekşe, boyundan parmak uçlarına kadar gelen ağrı ve uyuşma halinin boyun fıtığının en büyük belirtilerinden olduğunu dile getirdi. Menekşe, risk grupları ve hastalığın erken evrede teşhisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Bu meslekler 'fıtık' ediyor

STRESTEN UZAK DURUN, SPOR YAPIN

Bazı meslek dallarında çalışanların bel ve boyun sağlığı açısından daha fazla risk altında olduğunu anlatan Menekşe, "Boyun fıtığı genellikle banka görevlisi, öğretmen, tekstil personeli, fabrika çalışanı, inşaat işçisi, taşıma işçisi, şoför, temizlik işçileri, aşçı ve cerrahlarda görülüyor. Bu durumlar boyun fıtığına, meslek hastalığı dememize neden olmaktadır. Boyun fıtığından korunma yolları stresten uzak durmak, spor yapmak (yürüyüş, yüzme, boyun egzersizleri gibi), ani hareketlerde bulunmamak, bilgisayar başındayken, televizyon izlerken, otururken ve yatarken boynumuzu yanlış pozisyonda tutmamak olarak sıralanabilir." dedi.

Bu meslekler 'fıtık' ediyor

TETKİKLER SONUCU BELİRLİYOR

Menekşe, "Uzun süren bu yanlış pozisyonlar, boyun kaslarına ve sinirlere zarar verebilir. Yatarken uygun yastık seçmeli, bilgisayar ve televizyon karşısında doğru duruş sergilemelisiniz. Bilgisayar başında çalışmak zorunda kalan kişiler ise ekranı mutlaka göz hizasına ve boynun düz pozisyonda durduğu bir konuma yerleştirmelidirler. Hastalığın tanısında klinik muayene bulgularının yanı sıra; röntgen, MR (Manyetik Rezonans), CT (Bilgisayarlı Tomografi) sıklıkla kullanılır. EMG dediğimiz sinirlerin elektro fizyolojik tetkiki gerekebilir. Tüm tetkik ve bulgular sonucunda ortaya çıkan tablo, kişinin boyun fıtığı hastası olup olmadığını ortaya koymaya yardımcı olur." önerilerinde bulundu.

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