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Buğday filminin galası Külliye'de

Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Buğday filminin galasına Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipli yapacak.

Haber Merkezi | 23.11.2017 - 17:36
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Buğday filminin galası Külliye'de

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday"ın galasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bu akşam saat 19.00'da Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

24 KASIM'DA VİZYONA GİRECEK

"Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesiyle bilinen yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday", 24 Kasım'da vizyona girecek. Film, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor.

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