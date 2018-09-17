taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2557
Euro
7.2941
Altın
1196.3015
Borsa
94660.28
Gram Altın
240.134

Buika İstanbul'da konser verdi

7. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında İstanbul'a gelen Concha Buika, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya geldi.

AA | 17.09.2018 - 11:24..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İstanbul nefes alıyor sloganıyla düzenlenen 7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen İspanyol şarkıcı Concha Buika, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Concha Buika, daha önce de Türkiye'ye geldiğini ve o günkü gibi aynı heyecana sahip olduğunu anlatarak, Türk izleyicisine kendisini hoş karşılamalarından dolayı teşekkür etti.

SEVİLEN PARÇALARINI SESLENDİRDİ

Şarkılarında flamenko, caz ve soul müziğini harmanlayan Concha Buika, konserde aralarında "No Habra Nadie En El Mundo", "Falsa Moneda", "Tiger Eyes" ve "Nostalgia" olmak üzere toplam 14 parça seslendirdi. Sanatçıya sahnede, 4 kişilik orkestra ile konser sonunda klarnet virtüözü Serkan Çağrı eşlik etti.

Buika İstanbul'da konser verdi

EN İYİ 50 SESTEN BİRİ

Konser sonunda aynı zamanda festivalin sanat yönetmeni olan Çağrı, Buika'ya plaket takdim etti.

Latin Grammy Ödüllerinde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olan Buika, 2010 yılında NPR tarafından 50 harika sesten biri seçilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

65
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

150
Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Rusya: Dolara alternatif aranıyor

65
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

80
Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

94
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

100
ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM