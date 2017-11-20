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Bulaşık yıkamak ömrü uzatabilir

ABD'de yapılan bir araştırma çamaşır ve bulaşık yıkama gibi işlerin sağlığı geliştiren etkileri olduğu ve ömrü uzattığı belirtildi.

20.11.2017 - 16:25
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bulaşık

"Journal of the American Geriatrics Society" dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'nin Buffalo Üniversitesinden araştırmacılar, çamaşır ve bulaşık yıkmak gibi günlük işlerin, potansiyel olarak sağlığı geliştiren etkilere sahip olduğunu ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini belirtti.

6 BİN KADIN KATILDI

Araştırmaya, yaşları 65 ve 99 arasında değişen 6 bin kadın katıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların fiziksel aktivitelerini hareket algılayıcı cihazlarla bir hafta boyunca izledi. Sonraki süreçte doktorlar, katılımcıların sağlık durumunu üç yıl boyunca takip etti.

30 DAKİKA FİZİKSEL AKTİVİTE YAPANLARDA YÜZDE 12 AZ

Çalışmanın sonucu, günde en az 30 dakika fiziksel aktivitede bulunanlar arasında ölüm oranının, çoğunlukla hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlardan yüzde 12 az olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, günde bir saat yapılan aktivitenin, ortalama yaşam süresini yüze 39 artırdığı bildirildi.

İLK KEZ İLERİ YAŞLI KADINLARDA YAPILAN BİR ÇALIŞMA

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Michael LaMonte, "Güncel halk sağlığının ilkeleri, fiziksel aktivitenin, sağlığa yararlı olması için en az orta ya da yüksek yoğunlukta olmasını gerektirir. İlk kez yaşı ileri kadınlar üzerinde yaptığımız çalışma, önerilenin altında fiziksel aktivite seviyesinin bile sağlığa faydalı olduğunu gösterdi." dedi.



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