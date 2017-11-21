Bülent Eczacıbaşı'ndan eşek eleştirilerine esprili yanıt

İstabbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geçtiğimiz günlerde sona eren İstanbul Bienali'nde bir eserde yer alan eşekle ilgili konuştu.

"EŞEKTEN NEFİS SUCUKLAR YAPILDI"

Eczacıbaşı, 'Boncuk' adlı eşeğin, bienale Pekin'den katılan Xiao Yu'nun "Zemin" adlı çalışması için İstanbul Gümüşdere'den getirilmesine yöneltilen "hayvan hakları ihlali" eleştirilerine yanıt verdi. Eczacıbaşı, esprili yanıtında şunları kaydetti: "Bienalimizde "eşeğimiz" (bienale Pekin'den katılan Xiao Yu'nun 'Zemin' adlı çalışması için İstanbul Gümüşdere'den getirilen ve 'Boncuk' adı verilen eşek) vardı. Görevi sona erince aldığımız yere götürüldü. Eşeğimiz de eleştirilere neden oldu; görevi sonuçlanınca onu çok iyi mezbahaya yolladık, nefis sucuklar yapıldı. Size ikram edecektik, ama çok kalabalık olduğunuz için yapamadık."