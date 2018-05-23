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Bülent Tezcan, Eren Erdem'e verdiği belgeleri savundu

Eren Erdem, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ı MİT tırları tutanaklarını kendisine vermekle suçladı. Tezcan, siyasetçi sorumluluğuyla davrandığını ve bunu gazeteciye teslim ettiğini söyledi.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 14:23..
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Bülent Tezcan, Eren Erdem'e verdiği belgeleri savundu

Bülent Tezcan, Eren Erdem'e verdiği belgeleri savundu

24 Haziran seçimlerine günler kala CHP bölündü. Eren Erdem, milletvekili listelerine alınmayınca, bunun nedeni olduğunu söylediği CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a savaş açtı. Bu kavgayla aynı zamanda MİT tırları tutanaklarının deşifre olma süreci de açığa çıktı.

Bugüne kadar tek sorumlunun Enis Berberoğlu olduğu, Berberoğlu'nun bu belgeleri FETÖ'den temin ettiği düşünülüyordu.

Fakat Berberoğlu gibi 'FETÖ'den aldığı belgeler' hakkında yargılanan Eren Erdem, "MİT tırları" tutanaklarını kendine Bülent Tezcan'ın verdiğini söyledi.

Tezcan'dan Eren Erdem'e cevap geldi.

Tezcan, Eren Erdem'e verdiği belgeleri savundu VİDEO

"EREN ERDEM'E GAZETECİYKEN VERDİM"

Eren Erdem gazeteciyken MİT tırları tutanaklarını verdiğini açıklayan Bülent Tezcan, "Her namuslu siyasetçi, böyle bir belgeyi bulduğu zaman açıklar." dedi ve devamında şunları söyledi:

"BU İŞ BU KADAR BASİTTİR"

"Her namuslu gazeteci böyle bir belgeyi yazar ve takip eder Her namuslu siyasetçi de söylediği sözün arkasında durur Bu iş bu kadar basittir."

Eren Erdem: MİT tutanaklarını Tezcan verdi

Bülent Tezcan, Eren Erdem'e verdiği belgeleri savundu

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