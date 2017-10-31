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Bülent Tezcan özür dilemeyecek

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı'na hakarete ilişkin "Sözlerim siyasi bir eleştiridir, bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz." dedi.

31.10.2017 - 13:35
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Bülent Tezcan özür dilemeyecek

Bülent Tezcan özür dilemeyecek

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

Tezcan'ın bu sözleri büyük tepki toplarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Bülent Tezcan: Erdoğan faşist diktatördür

SÖZLERİNİN ARKASINDA

CHP Sözcüsü bunun üzerinin arkasında olduğunu açıkladı:

"Sözlerim siyasi bir eleştiridir, bedel ödenecekse ilk biz ödeyeceğiz."

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