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Burak Özçivit Fahriye için Almanya'dan ev aldı

Bir giyim markasıyla 2.5 milyon TL’ye anlaşan Burak Özçivit, Fahriye Evcen’in ayaklarını yerden kesti.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 08:58..
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Burak Özçivit, bir giyim firmasıyla yaptığı anlaşma karşılığında 2,5 milyon TL gelir elde etmişti. Oyuncu, bu parayla adeta aşka yatırım yaptı. Oyuncu, Fahriye Evcen’e bir sürpriz yaptı. Özçivit, eşine ailesinin yaşadığı Almanya Solingen’den lüks bir ev aldı. Oyuncu bu romantik jesti için ise 400 bin euroyu gözden çıkardı.

Burak Özçivit Fahriye için Almanya'dan ev aldı

AİLESİNE YAKIN YERDEN ALDI

Özçivit böylelikle sık sık Almanya’ya giderek aile ziyaretinde bulunan güzel oyuncunun rahat etmesini sağladı. Çocukluğunun geçtiği ailesine yakın civarda evi olan Fahriye Evcen ise eşinin bu jesti karşısında oldukça mutlu oldu.

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