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Burak Özçivit İsmail YK'ya benzedi

Oyuncu Burak Özçivit'in saç tarzını değiştirmesi olay oldu.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 11:50..
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Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, en son yaptığı sinema filmlerinde başarısız oldu. Gişede istediği başarıyı yakalayamayan Özçivit'in tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilmişti.

İSMAİL YK DEĞİL BURAK ÖZÇİVİT

Geçen günlerde Özçivit'in, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise alay konusu oldu. Yeni saç tarzı ile attığı fotoğrafın altına birçok takipçisi İsmail YK benzetmesi yaptı.

Burak Özçivit İsmail YK'ya benzedi

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen karşılıklı göbek attı

GÖBEK ATTILAR

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, dün akşam Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy'un düğününe katıldı. Çift bütün gece gelin ve damatla göbek attı.

Burak Özçivit İsmail YK'ya benzedi

Burak Özçivit İsmail YK'ya benzedi

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