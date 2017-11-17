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Burak Özçivit reklamlardan servet kazanacak

Burak Özçivit, bir giyim firmasının yeni yüzü oldu. Bir yıllık anlaşma karşılığında iki reklam çekecek olan oyuncu, 2.5 milyon TL aldı.

17.11.2017 - 10:01
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FF

Dizilerin aranan oyuncusu Burak Özçivit, reklam filmlerinin de vazgeçilmez ismi oldu. Ortadoğu’da reklam çekimlerinden 5 milyon TL kazanan yakışıklı oyuncu yeni bir reklam anlaşmasına imza attı.

REKLAMLARIN ARANAN YÜZÜ OLDU

Ünlü bir giyim firmasıyla el sıkışan Özçivit karşılığında 2.5 milyon TL aldı. Bir yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, marka için iki reklam filmi çekecek. Bu sezon ekranlarda olmak yerine reklam filmiyle evlere konuk olacak olan oyuncu, Ortadoğulu bir firmanın reklam çekimi için de Dubai’ye uçacak.

FAHRİYE'NİN PLANLARINDA BEBEK VAR

Reklam ve sinema filmi derken hareketli bir dönemden geçen Burak Özçivit’in aksine Fahriye Evcen, gelen teklifleri geri çeviriyor. Güzel oyuncunun çocuk istediği öğrenildi. Anne olmak isteyen Evcen, gelen projeleri elinin tersiyle itiyor.

Burak Özçivit reklamlardan servet kazanacak

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