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Burak Özçivit şöhret hastalığına yakalandı

Oyuncu Burak Özçivit'in tükenmişlik sendromuna yakalandığı için son zamanlarda hiçbir şeyden tat almadığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 16:46..
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Meryem Uzerli ile herkesin adını duyduğu tükenmişlik sendromunun ağlarına bu kez de yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yakalandı.

İddiaya göre, kariyerinde uzun zamandır ara vermeden yükselmeye devam eden oyuncu, son zamanlarda psikolojik problemler yaşamaya başladı.

Burak Özçivit şöhret hastalığına yakalandı

"HAYATTA İSTEDİĞİM HER ŞEYİ ELDE ETTİM"

Psikoloğa giden Özçivit'in, hiçbir şeyden tat almadığını söylediği ve "Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum.” diye dert yandığı öğrenildi.

Burak Özçivit şöhret hastalığına yakalandı

PROJELERİ KABUL ETMİYOR

Psikoloğuna Fahriye Evcen'le ilgili “Ben sevdiğim kadınla evlendim. Bana her zaman yardımcı oldu, oluyor.” dediği söylenen Burak Özçivit'in, projeleri de şimdilik geri çevirdiği konuşuluyor.

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