Burak Özçivit: Son sözü Fahriye söyleyecek

‘Kara Sevda’nın ‘Kemal’i Burak Özçivit ile ‘Ölene Kadar’ın ‘Selvi’si Fahriye Evcen, 2014’te ‘Çalıkuşu’nda oynarken aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen Mart’ta da Fahriye Evcen’in Almanya’da doğup büyüdüğü Solingen’de nişanlanmışlardı.

29 Haziran’da evlenecekleri söylenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen önceki gece Bebek’teydi.

"DÜĞÜN YERİ BELLİ DEĞİL"

Burak Özçivit, “Keyfimiz yerinde. Bir yaramazlık yok. Ama düğünü nerede yapacağımızı inanın biz bile bilmiyoruz! İnce eleyip sık dokuduğumuz için yerine bir türlü karar veremedik. Son sözü gelin hanım söyleyecek. Netleştikten sonra açıklarız.” diye konuştu.

Burak Özçivit düğün için gelen sponsorluk tekliflerini kabul etmediğini belirtmişti.