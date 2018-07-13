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Burak Özçivit yeni projeyi inceledi

Bir süredir dizilerde oynamayan ve Kardeşim Benim projesinden de ayrılan Burak Özçivit, Bebek'te saatler süren bir iş toplantısı yaptı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 04:41..
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Murat Boz ile yolların ayrılmasından sonra iş görüşmelerine devam eden Burak Özçivit, yeni bir projeyi inceledi.

8 SAATLİK TOPLANTI

Öğlen saat 14:00 sularında Bebek'te bir iş toplantısı yapan Burak Özçivit, mekandan akşam 22:00 civarında çıktı.

Oyuncunun, sekiz saat boyunca yeni projesi hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Burak Özçivit yeni projeyi inceledi

HÜSRANI UNUTTURMAK İSTİYOR

24 Kasım'da vizyona giren ve gişede hüsran yaşayan Kardeşim Benim 2 filmini sevenlerine unutturmak isteyen Özçivit, yeni bir atılım içerisinde.

Bir süredir dizilerde de görünmeyen genç oyuncu, yeni projeyi ince detaylarına kadar inceledi.

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