Burak Özçivit yeni projeyi inceledi

Murat Boz ile yolların ayrılmasından sonra iş görüşmelerine devam eden Burak Özçivit, yeni bir projeyi inceledi.

8 SAATLİK TOPLANTI

Öğlen saat 14:00 sularında Bebek'te bir iş toplantısı yapan Burak Özçivit, mekandan akşam 22:00 civarında çıktı.

Oyuncunun, sekiz saat boyunca yeni projesi hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

HÜSRANI UNUTTURMAK İSTİYOR

24 Kasım'da vizyona giren ve gişede hüsran yaşayan Kardeşim Benim 2 filmini sevenlerine unutturmak isteyen Özçivit, yeni bir atılım içerisinde.

Bir süredir dizilerde de görünmeyen genç oyuncu, yeni projeyi ince detaylarına kadar inceledi.