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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e yasaklar

Burak Özçivit, hamile eşi Fahriye Evcen’in üzerine titriyor.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 08:17..
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Burak Özçivit, Fahriye Evcen’in ve doğacak olan çocuğunun emniyeti için eşinin kullanmaktan büyük keyif aldığı 1998 Mercedes SL üstü açık aracını sattı.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e yasaklar

ŞOFÖRLÜ ARAÇ TAHSİS ETTİ

Akşam'da yer alan habere göre, hamile olan eşinin bu şekilde direksiyon başına geçmesini istemeyen Özçivit, lüks aracı 220 bin TL’ye elden çıkardı. Bunun üzerine ise eşine jest yapmayı da ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, Fahriye Evcen’e VIP bir araç tahsis etti. Evcen, gitmek istediği her yere kendisi için özel olarak tutulan şoförüyle gidiyor.

BEBEK ODASI İÇİN İÇ MİMAR TUTULDU

Erkek bebek bekleyen çift, çocukları için de alışveriş yapmaya başladı. İkili, kıyafet alışveriş yaparken bebek odası için iç mimarla anlaştı.

Evcen'in büyük keyifle kullandığı 1998 model aracı 220 bin TL'ye satıldı. Fahriye Evcen'in direksiyon başına geçmesini istemeyen Özçivit, eşine VIP aracını özel şoförüyle tahsis etti.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e yasaklarBurak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e yasaklar

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