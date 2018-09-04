Burası E-5 değil, İstiklal Caddesi

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk trafik nedeniyle E-5 Karayolu’na döndü. Trafiğin oluşması nedeniyle adeta kilitlenen caddede tramvayların gidemediği gibi vatandaşlar da yürümekte zorlandı.

ARAÇ YOĞUNLUĞUNDAN KİLİTLENDİ

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi sabah saatlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle kilitlendi. E-5 Karayolu’na dönen caddede ilginç görüntüler oluştu.

Raylı sistem üzerinden giden tramvayın durmasının yanı sıra polis ekipleri de trafikten nasibini aldı. Yayalara açık olan caddedeki vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Araçların arasından geçerek yürümeye çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

“E-5’DEN DAHA KÖTÜ DURUMDA”

Caddedeki trafikte bekleyen bir sürücü, “Burası İstiklal Caddesi ama E-5’den daha kötü durumda. Her sabah bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Benim de aracım var burası böyle olmasın. Raylı sistemdeki araçlara yola veremiyoruz. Pazartesi günleri firma araçları da sipariş almaya gelince böyle yoğunluk oluyor” dedi.



