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Burçin Terzioğlu: Evlenmeyi düşünmüyoruz

Burçin Terzioğlu önceki gün, gazetecilerin evlilik sorusuna yanıt verdi.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 12:01..
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Önceki gün Bebek’te objektiflere takılan Burçin Terzioğlu, gazetecileri selamladı. Terzioğlu, İlker Kaleli ile başrolünü oynadıkları Poyraz Karayel'in setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. 4 yıldır süren ilişkilerinin mutlu bir şekilde devam ettiğini belirten Terzioğlu, gazetecilerin evlilik sorusuna yanıt verdi.

"EVLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Hayranlarının yaptığı bir ankette ''Evlenmeleri en çok beklenen çift'' olarak ilk sırada yer alan Burçin Terzioğlu, sevgilisi İlker Kaleli'yle şu an için evlenmeyi düşünmediklerini söyledi.

Burçin Terzioğlu: Evlenmeyi düşünmüyoruz

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