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Burcu Esmersoy: Hiç olmadığı kadar mutluyum

Burcu Esmersoy, Marie Claire Dergisi’ne verdiği röportajda samimi açıklamalar yaptı.

31.10.2017 - 07:56
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Burcu Esmersoy: Hiç olmadığı kadar mutluyum

Geçen yazdan bu yana Berk Suyabatmaz ile aşk yaşayan 40 yaşındaki manken Burcu Esmersoy, aradığı aşkı sonunda bulduğunu söyledi. Esmersoy, yeni aşkıyla ilgili 'Hiç olmadığım kadar mutluyum" diyor.

İşte Bucu Esmersoy'un açıklarından öne çıkanlar...

"ARTIK RAHAT VE MUTLUYUM"

“Kendimde büyük değişiklikler hissediyorum. En büyük sıkıntım kadın olmayı becerememekti. Sektörde 20 yıldır tek başıma ayakta durmaya çalışıyorum. Aile hayatımın getirdiği zorluklar da vardı. Bundan kaynaklı gerginlikler oldu. Yorulmuştum, ama sıyrıldım. Artık daha rahat ve mutlu bir kafa yapısındayım.

"BEN MUTLUYUM ÇEVREM MUTSUZ"

Şimdi hiçbir şeyi içimde tutmuyorum. Her şeyi anında söylüyorum. Ama çevrem bu durumdan çok mutsuz.

"DEPRESYONA DA İHTİYAÇ VAR"

Bazen insanın depresyona da ihtiyacı var. Uzmanlar bunun sağlıklı bir şey olduğunu söylüyor. Bir süredir dipte kalma halini hızlandırdım. Dibe vuruyorum, ağlıyorum. Gerekirse bağırıp tartışıyorum. Yoksa vakit kaybı.

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR MUTLUYUM"

Aşk benim için karşındaki kişiyi kendinden daha fazla düşünüyor olma hali. Yeni ilişkimden pek bahsetmek istemiyorum ama hayatımda hiç olmadığı kadar mutluyum.

Bana sürekli ‘dudaklarında dolgu var’ diyorlar. Oysa ki kalemle kalınlaştırıyorum. Yüzüme bugüne kadar hiçbir şey yaptırmadım. Belki 45’den sonra düşünebilirim. Kaz ayakları dışında şu an beni rahatsız eden bir şey yok.”

Burcu Esmersoy: Hiç olmadığı kadar mutluyum

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