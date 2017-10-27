Burcu Esmersoy: Kuyumuzu kazmaya çalışanlar oldu

Önceki akşam bir mekan açılışında ortaya çıkan Esmersoy, vücudunda bulunan dövmelerinin anlamlarını açıklarken kuyusunu kazmak isteyenlerin olduğunu ima etti.

Bugünlerde Berk Suyabatmaz ile mutlu bir birlikteliği olan mankenin eski aşkının adının yazılı olduğu dövmeyi Japon balığı dövmesiyle kapattırdığı söylenmişti. Sunucu orada Farsça ‘Dünya’ yazdığını söylerken ensesindeki ejderha resminin manasından bahsetti.

"ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

‘Arkamda da gözüm var, beni vurmayın’ anlamını taşıdığını söyleyen manken, bu isimlerin kim olduğu sorulması üzerine “Kuyumuzu kazmaya çalışanlar oldu ama biz de önlemimizi aldık” diye yanıtladı. Esmersoy’un bu sözleri yakın zamanda aralarında soğuk rüzgârlar esen Aslışah Alkoçlar için sarf ettiği söylendi.