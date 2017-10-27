taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.509
USD
3,8315
EURO
4,4568
ALTIN
155,96
PETR
59,3000

Burcu Esmersoy: Kuyumuzu kazmaya çalışanlar oldu

Ensesinde ejderha dövmesi bulunan güzel sunucu Burcu Esmersoy, düşmanlarına ayar verd

27.10.2017 - 11:02
  1. Haberler
  2. Magazin

Burcu Esmersoy: Kuyumuzu kazmaya çalışanlar oldu

Önceki akşam bir mekan açılışında ortaya çıkan Esmersoy, vücudunda bulunan dövmelerinin anlamlarını açıklarken kuyusunu kazmak isteyenlerin olduğunu ima etti.

Bugünlerde Berk Suyabatmaz ile mutlu bir birlikteliği olan mankenin eski aşkının adının yazılı olduğu dövmeyi Japon balığı dövmesiyle kapattırdığı söylenmişti. Sunucu orada Farsça ‘Dünya’ yazdığını söylerken ensesindeki ejderha resminin manasından bahsetti.

"ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

‘Arkamda da gözüm var, beni vurmayın’ anlamını taşıdığını söyleyen manken, bu isimlerin kim olduğu sorulması üzerine “Kuyumuzu kazmaya çalışanlar oldu ama biz de önlemimizi aldık” diye yanıtladı. Esmersoy’un bu sözleri yakın zamanda aralarında soğuk rüzgârlar esen Aslışah Alkoçlar için sarf ettiği söylendi.

İlginizi Çekebilir
Ece Sükan'ın keyfi yerinde
Ece Sükan önceki gün annesi Serpil Sükan ile Nişantaşı’nda görüntülendi.
Mila Kunis: Kızım doğduğundan beri şarap içiyor
Hollywood yıldızı Mila Kunis, katıldığı bir televizyon programında, henüz 3 yaşında olan kızına doğduğundan beri şarap içirdiğini söyledi.
Hande Erçel'e dekolte yasağı
Oyuncu Hande Erçel’e 2 aylık sevgilisi Mehmet Dinçerler yasak getirdi.
Serdar Ortaç'ın Acun Ilıcalı pişmanlığı
Serdar Ortaç, Acun Ilıcalı’nın yıllar önce kendine jüri üyeliği teklif ettiğini anlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

FETÖ'cü sanığın kahramanlık nidaları mahkeme başkanına takıldı

47
Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

Barzani ve peşmergeleri köşeye sıkıştı

103
Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

Valilikten bozkurt işareti yapan öğretmen açıklaması

173
İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

İbadi Tillerson'un barışın çağrısına olumsuz cevap verdi

42
Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

Metin Topuz'un 17-25 Aralık olaylarındaki görüntüleri

49
Devletten doğum yapana maddi destek

Devletten doğum yapana maddi destek

62
Hindistan'da lokantasına giren fareye işkence

Hindistan'da lokantasına giren fareye işkence

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM