Burcu Esmersoy'un dövme sırrı çözüldü

Geçtiğimiz gün sol ön kaburgasındaki dövmeden sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın rahatsız olduğu için soluğu dövmecide aldığı iddia edilen Burcu Esmersoy, dedikodulara nokta koydu.

"KOİ BALIĞI YAPTIRDIM"

Eski aşkının adının yazılı olduğu dövmeyi Japon balığı dövmesiyle kapattırdığı söylenen güzel sunucu, şöyle dedi: "Dövmemde eski sevgilimin adı değil, Farsça 'Dünya' yazıyordu. Dövmenin rengi zamanla solduğu için sıkıldım ve değiştirmeye karar verdim. Ben de Japonya'da çok bilinen Koi balığının dövmesini yaptırdım."

Sunucu, ilişkisinde kıskançlık krizleri yaşandığı iddialarını da böylece çürütmüş oldu.

Esmersoy, Suyabatmaz'la yaklaşık 2 aydır mutlu bir ilişki yaşıyor.