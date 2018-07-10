Bursa'da 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar: 7 gözaltı

Dünya Kupası ile ilgili ilginç bilgiler

Adana'da, tuzaklarına düşürdükleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen çetenin lideri 'Manukyan' lakaplı Afife F.'nin 2 çocuğunun akademisyen, 1 çocuğunun ise doktor olduğu ortaya çıktı.

Dün Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabine Türkiye siyasi tarihinin en genç kabinesi oldu.

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine ile 4 kişinin milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor.

Hindistan'da Whatsapp'tan yayılan yanlış haberler ile 12 kişinin linç edilmesinden sonra şirket, yeni geliştirdiği özellikle şüpheli ve zararlı linkler hakkında kullanıcılara uyarıda bulunacak.

1 Yeni sistemin 3 KHK'sı Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk kanun hükmünde kararnameleri yayımlandı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini onayladı.

3 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama İzmir doğumlu Bakan Pakdemirli, tarımın her tarafına dokunmuş bir aileden geldiğini söyleyerek, verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

4 ABD askerleri ve ajanlar, yine spor uygulaması kurbanı Spor yazılım ve donanımları üreten Polar'ın mobil fitness uygulamasında, kullanıcılarının konumuna erişim sağlayan bir güvenlik açığı tespit edildi.

5 Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tircaret Bakanı olarak görevlendirilen Ruhsar Pekcan'ın, bakanlık haberini havaalanında sürpriz bir şekilde aldığı öğrenildi.

6 Boğanın boynuzladığı matadorun kafa derisi yüzüldü İspanyol matador Juan Jose Padilla, kızgın boğanın ilk boynuz darbesinden kurtulmasına karşın ayağının takılmasıyla yere düştü ve olanlar oldu.