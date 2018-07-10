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Bursa'da 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar: 7 gözaltı

Bursa'da, S.K. isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen ve yaşları 35-70 arasında değişen 7 kişi gözaltına alındı.

DHA | 10.07.2018 - 07:10..
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Orhaneli ilçesinde yaşayan S.K. (13), babasının cezaevine girmesi, annesinin de başka bir kişi ile yaşamaya başlamasının ardından Orhaneli ilçesinde oturan babaannesinin yanına yerleşti.

Önceki akşam, "Bursa'daki akrabalarıma gidiyorum." diyerek evden ayrılan torunundan haber alamayan babaanne, polise başvurdu. Polis, yapılan araştırma sonucu S.K.'ye ulaştı.

İFADESİ ÜZERİNE OPERASYON BAŞLATILDI

Psikolog kontrolünde ifadesi alınan S.K.'nin anlattıkları üzerine operasyon başlatan polis, kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

KÜÇÜK KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Yaşları 35-70 arasında değişen şüphelilerin sorgusu devam ederken, S.K.'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

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