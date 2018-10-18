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Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 12 yaşındaki Abdulmetin F. okul bitiminde eve gitmek isterken aç köpeklerin saldırısına uğradı.

İHA | 18.10.2018 - 10:50..
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Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

Olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Abdulmetin F. ders bitimi evine gitmek için okuldan çıktı. Eve gidiş güzergahı üzerinde yürüyen Abdulmetin F. ve 2 arkadaşının önüne çıkan 4 köpek hırlamaya başladı.

Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

KÖPEKLER ÇOCUĞUN BAĞIRMASINDAN KORKARAK KAÇTI

3 çocuktan ikisi kaçmayı başarırken küçük çocuğun peşinden koşan köpekler küçük çocuğu duvar kenarında sıkıştırıp saldırdı. Çantasını savurup köpeklerden kurtulmaya çalışan küçük çocuk köpeklerden birinin üzerine atlaması ile yere düştü. Kalbinin üzerinden ve her iki bacağından ısırılan küçük çocuğun bağırmasından korkan köpekler korkup kaçtı.

Bursa'da başıboş köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı ViDEO

Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

OĞLUNU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Köpeklerin elinden kurtulup eve giden Abdulmetin F. durumu ailesine anlattı. Oğlunun yaralandığını farkeden baba Abdullah F., oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından uzun süre müşahede altında tutulan küçük çocuk bugün taburcu edildi. Üzerindeki şoku atamayan Abdulmetin F., yaşadığı dehşet dolu anları göz yaşları içinde anlattı.

Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

"ÇOK KORKTUM"

Küçük çocuk, “Okuldan çıktım, arkadaşlarımla eve gidiyordum. 4 tane köpek önüme çıktı. Arkadaşlarım kaçınca ben de kaçtım. Köpekler beni yakalayıp defalarca ısırdı. Ben onlardan kurtulup kaçtım, eve geldim. Çantamı orada unutmuşum. Babam beni hastaneye götürdü. O an çok korktum. Okuldan eve giderken sürekli köpekler önümüze çıkıyor.” dedi.

Bursa'da aç kalan köpekler 12 yaşındaki çocuğa saldırdı

"ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Baba Abdullah Fidan ise, “Çocuğum okuldan çıkıp eve giderken yolda 4-5 tane köpeğin saldırısına uğramış. Bu bölgede 7 tane okul var. Burada sürüler halinde köpekler dolaşıyor. Bu bölgede çiftliğe benzeyen birkaç ev de var. Burada köpekler çok. Bu köpeklerin adı sahipli, ama hepsi dışarıda. Köpekler çocuğumu kalbinin üzerinden ısırmış. Yavrum ölümden döndü.” şeklinde konuştu.

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