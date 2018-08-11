Bursa-Mudanya karayolu Çağrışan mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.

YERLEŞİM YERLERİNE ALEV TEHDİDİ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.

Bursa'da orman yangını VİDEO

YOĞUN MÜDAHALE

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

HELİKOPTER DESTEĞİ

Yangına müdahale için çevre illerden helikopter desteği de istendi.

Bu arada, Bursa-Mudanya karayolunda yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşlar görevliler tarafından güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılıyor.