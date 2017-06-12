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Bursa'da yakalanan zengin zilenci

Bursa'da, zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden 28 bin, banka hesabından 450 bin lira çıktı.

12.06.2017 - 04:40
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Bursa'da yakalanan zengin zilenci

Bursa'da, zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden 28 bin lira çıkarken, bu kişinin yine üzerinde bulunan kendisine ait 5 farklı banka hesap cüzdanında ise toplam 450 bin lirası olduğu tespit edildi.

CAMİ ÖNÜNDE DİLENCİLİK YAPIYOR

Teravih namazı öncesi cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayının başından itibaren Şehreküstü Camisi'nin önünde çalışma yürüttü.

Bursa'da yakalanan zengin zilenci

ELİNDEKİ POŞETTEN 28 BİN LİRA ÇIKTI

Ekipler, 15 gündür aynı camiye gelen Mehmet Cahit Ö'nün (56) hareketlerinden şüphelendi. Polis ekiplerinin de yardımıyla Mehmet Cahit Ö, caminin yanında bulunan Osmangazi Belediyesi Şehreküstü Zabıta Noktası'na götürüldü.

Şüphelinin elindeki poşeti alan ekipler, içinde çok sayıda banknot ve demir para bulunduğunu fark etti. Paraları sayan ekipler, toplam 28 bin lira olduğunu belirledi. Ayrıca Mehmet Cahit Ö'nün üzerinden çıkan 5 farklı banka hesap cüzdanında ise toplam 450 bin liranın bulunduğu tespit edildi.

Bursa'da yakalanan zengin zilenci

Ramazan ayı boyunca Şehreküstü Camisi'nin önünde dua ettiğini iddia eden Mehmet Cahit Ö, dilencilik yapmadığını, emekli aylığını biriktirdiğini ve bu paranın bankadaki faizlerinden bu geliri elde ettiğini ileri sürdü.

"PARALARI VERİN GİDEYİM"

Paraları evinde bulundurmaktan korktuğu için üzerinde taşıdığını dile getiren Mehmet Cahit Ö, zabıta ekiplerinden "Paralarımı verin gideyim" talebinde bulundu.

Bursa'da yakalanan zengin zilenci

Tutanak tutularak sayılan paralara el konulurken Mehmet Cahit Ö'ye "dilencilik yaptığı" gerekçesiyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi.

Bursa'da yakalanan zengin zilenci

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