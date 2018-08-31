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Büyük beden model tartışma yarattı

Cosmopolitan dergisi İngiltere baskısında kapak olan 136 kilo ağırlığındaki Tess Holliday, kendisini eleştirenlere "Büyük k.çım hakkında endişelenmenize gerek yok." yanıtını verdi.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 14:52..
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ABD'li büyük beden model Tess Holliday, Cosmopolitan dergisinin İngiltere baskısında kapakta yer aldı.

Giydiği yeşil mayoyla poz veren 136 kiloluk Holliday'in fotoğrafının hemen yanında "Bir süper model kükredi: Tess Holliday ondan nefret edenlerin k.çını öpmesini istiyor." ifadeleri yazıldı.

Büyük beden model tartışma yarattı

Dergide büyük beden bir mankenin kapakta yer almasına bir kesim olumlu tepki verirken, bir kesim de 'obeziteyi normalleştirdiği' gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.

"BU KAPAK TEHLİKELİ VE YANLIŞ"

Instagram hesabından Holliday'in kapak olmasını değerlendiren İngiliz gazeteci ve televizyon suncusu Piers Morgan, "İngiltere giderek kötüleşen obezite kriziyle mücadele ederken bu Cosmoolitan'ın yeni kapağı. Bunu 'kendi vücuduyla barışık olma yönünde büyük bir adım' olarak kabul etmemizi istiyor gibi görünüyorlar. Ne saçma. Bu kapak tıpkı sıfır beden modelleri övmek gibi tehlikeli ve yanlış." ifadelerini kullandı.

Büyük beden model tartışma yarattı

"BÜYÜK K.ÇIM HAKKINDA ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK"

Holliday eleştiriler sonrasında Twitter hesabından, "Benim İngiliz sağlık hizmetleri servisine  yük olduğumu söyleyen herkese şunu söylüyorum: Ben ABD vatandaşıyım, o nedenle büyük k.çım hakkında endişelenmenize gerek yok. Bunun yerine  bu gösterişli derginin kapağında yer almamın sizin dar fikirli hayatınızı nasıl etkilediği konusunda mızmızlandığınız için ne kadar berbat insanlar olduğunuz konusunda endişe edin." açıklamasını yaptı.

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