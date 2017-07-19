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Büyükada tutuklamalarından İsveç rahatsız oldu

Uluslararası Af Örgütü ile bazı derneklerin toplantı yaptığı Büyükada'daki operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmıştı.

19.07.2017 - 20:21
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Büyükada tutuklamalarından İsveç rahatsız oldu

Büyükada’da gözaltına alınan İsveçli insan hakları aktivisti Ali Gharavi’nin tutuklanması üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström açıklama yaptı.

GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE İZLİYORUZ

Hükümetin tutuklamaları "çok vahim" olarak gördüğünü söyleyen Margot Wallström, tutuklamaya ve hükümetin beklentilerine açıklık getirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirterek ‘‘Hükümetimiz Türkiye’deki demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü konusundaki gelişmeleri büyük endişe ile izlemektedir. Bu tutuklamalar, insan hakları için çalışan kuruluşların temsilcilerine karşı uzun zamandır süren uygulamaların devamıdır. Özgür basın, özgür muhalefet; çoğulcu, demokratik ve sağlıklı bir toplumun ön koşuludur’’ dedi.

"AB'DE GÜNDEME GETİRİYORUZ"

Margot Wallström, Türkiye’deki gelişmeler konusundaki endişelerini düzenli olarak Stockholm ve Ankara’daki yetkililere ilettiklerini belirterek ‘‘Aynı şekilde bu sorunların ele alınmasını AB ve Avrupa Konseyi bağlamında gündeme getiriyoruz. Biz hem ikili ilişkilerimizde, hem de diğer ülkelerle birlikte baskı oluşturmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Büyükada tutuklamalarından İsveç rahatsız oldu

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