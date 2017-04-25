Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Ramazan Burgucu adlı vatandaş, halsizlik ve bitkinlik nedeniyle yürüme güçlüğü çeken simental cinsi buzağıyı, otomobilinin arka koltuğuna koydu.

Ramazan Burgucu, buzağıyı Bartın'da tanıdığı veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya götürdü. 35 kilometre yol kat ederek Bartın'a ulaşan otomobilin arka koltuğundan sahibi tarafından indirilen buzağı muayene edildi.

Bağırsaklarında sorun tespit edilen buzağıya serum tedavisi uygulandı. Buzağı, tedavisi ardından sahibi tarafından yine otomobilin arka koltuğunda Çaycuma'ya götürüldü.

























