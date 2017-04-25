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Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Zonguldak'ta bir vatandaş, rahatsızlanan 2 aylık buzağısını otomobilinin arka koltuğunda Bartın'daki veterinere götürdü.

25.04.2017 - 16:03
  1. Haberler
  2. Yaşam

Ramazan Burgucu adlı vatandaş, halsizlik ve bitkinlik nedeniyle yürüme güçlüğü çeken simental cinsi buzağıyı, otomobilinin arka koltuğuna koydu.

Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Ramazan Burgucu, buzağıyı Bartın'da tanıdığı veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya götürdü. 35 kilometre yol kat ederek Bartın'a ulaşan otomobilin arka koltuğundan sahibi tarafından indirilen buzağı muayene edildi.

Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Bağırsaklarında sorun tespit edilen buzağıya serum tedavisi uygulandı. Buzağı, tedavisi ardından sahibi tarafından yine otomobilin arka koltuğunda Çaycuma'ya götürüldü.

Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda veterinere götürdü

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