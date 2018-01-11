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Çağla Şıkel'den Alişan'a Buse Varol uyarısı

Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Alişan'ın aşk hayatı hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 12:02..
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PÜ

Eski manken Çağla Şıkel, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"PARA KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

Son günlerde YouTube kanalıyla ilgilenen Şıkel, şu an kanaldan para kazanmadığını belirterek "O işler kolay değil. Reklam anlaşması yapmadığın sürece para yok." dedi.

"ACELE ETME DİYORUM"

Şıkel, Alişan'ın, Buse Varol'la ilişkisiyle ilgili de şunları söyledi: "Aileleri tanıştı. Alişan'a 'Hızlı adım atma' diyorum ama insan o duyguyu tadınca engel olamıyor. Karakterleri birbirine yakın. İnşallah güzel bir yuvaları olur."

Çağla Şıkel'den Alişan'a Buse Varol uyarısı

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