Çağla Şıkel'den Emre Altuğ açıklaması

Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülenen Şıkel, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Dansının ardından gelen tepkilerden memnun olduğunu söyleyen model, “Çok güzel bir akşam oldu. Dansı bırakalı yaklaşık 17 yıl oldu. O yüzden biraz zorlandım ama gecenin sonunda Emre bana, ‘Eline sağlık harika bir akşam oldu’ dedi. Bu da beni çok mutlu etti” diye konuştu.

"ÖRNEK OLMA GİBİ BİR ÇABAMIZ YOK"

Şıkel, boşanma sürecinde birçok sorun yaşayan ünlülerle ilgili sorular karşısında, “Başkalarının birbirlerine nasıl davrandığı beni ilgilendirmiyor. Bizim örnek olma gibi bir çabamız da yok” açıklamasını yaptı.

Oğullarının babası Altuğ’la anlaştıklarını dile getiren Şıkel, “Birbirimizi kırmadan tam zamanında boşandık. Onun için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bir araya gelme gibi bir düşüncemiz yok, ama yarın ne olacağı belli olmaz. Büyük konuşmayı sevmem” sözleriyle şaşırttı.