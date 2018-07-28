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Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

Manken Şıkel, "Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?" sorusuna "At" yanıtını verdi.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 09:18..
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Çocuklarıyla neşeli bir hayat sürdüren Çağla Şıkel, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Posta Gazetesi'ne konuşan Şıkel, kısa sorulara kısa cevaplar verdi. Ünlü mankenin cevapları kısaydı fakat bir o kadar da netti.

Manken Çağla Şıkel FOTO GALERİ 

Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar

İşte Dilara Doğan'ın soruları ve Çağla Şıkel'in cevaplarından bazıları;

Hangi dünya starıyla fotoğrafınız olsun isterdiniz?

Beyonce.

Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?

At.

Size aşık olmak nasıl bir his?

Bilmem olana sormak lazım.

Ne gibi mevzular açıldığında sıkılırsınız ya da uykunuz gelir?

Politika.

El sıkma alışkanlığını değiştirebilseydiniz insanların nasıl selamlaşmasını isterdiniz?

Sarılmak! Çok iyi geliyor.

Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız?

Olabilirim. Hayatın tadını çıkarabilen bir insanım. Beni bunalımdayken göremezler.

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