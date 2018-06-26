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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Kocaeli’de, çakmakla oynayan çocuğun yangına sebep olduğu ev, itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen kullanılamaz hale geldi.

İHA | 26.06.2018 - 08:18..
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Gebze'de Osman Yılmaz Mahallesi Numan Dede Caddesi’nde Macit Ergün’e ait 6 katlı binanın 4. katında bulunan evde, iddialara göre  küçük kız çocuğu, çakmakla oynarken bir anda salonda bulunan kanepeyi yaktı.

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Evde yükselen alevleri gören anne Saadet Ergün, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek kızı ile birlikte koşarak evden dışarı çıktı.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ

2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alan ekipler, alevleri binanın diğer katlarında bulunan evlere sıçramadan söndürdü.

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

EVİNİN HALİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edilirken, daha sonra olay yerine gelen baba Macit Ergün büyük şok yaşadı.
Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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