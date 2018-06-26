Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Gebze'de Osman Yılmaz Mahallesi Numan Dede Caddesi’nde Macit Ergün’e ait 6 katlı binanın 4. katında bulunan evde, iddialara göre küçük kız çocuğu, çakmakla oynarken bir anda salonda bulunan kanepeyi yaktı.

Evde yükselen alevleri gören anne Saadet Ergün, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek kızı ile birlikte koşarak evden dışarı çıktı.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ

2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alan ekipler, alevleri binanın diğer katlarında bulunan evlere sıçramadan söndürdü.

EVİNİN HALİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edilirken, daha sonra olay yerine gelen baba Macit Ergün büyük şok yaşadı.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.