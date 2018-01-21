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Camilerde Zeytin Dalı Harekatı için dua

Ankara Hacı Bayram Camii’nde sabah namazı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Fetih Suresi okundu, dua edildi.

DHA | 21.01.2018 - 07:49..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla dün saat 17.00'den itibaren başlattığı harekat nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm din görevlilerine mesaj göndermişti.

MEHMETÇİK'E DUA

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

"Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla, Mehmetciğimizin terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin harekatının zaferle sonuçlanması için, 21 Ocak 2018 Pazar saat 07.00'de Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dualar edilecektir"

Ali Erbaş Mehmetçik için dua etti VİDEO

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüm camilerde de sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağı bildirilmişti.

Camilerde Zeytin Dalı Harekatı için dua VİDEO

Camilerde Zeytin Dalı Harekatı için dua

Camilerde Zeytin Dalı Harekatı için dua

Camilerde Zeytin Dalı Harekatı için dua

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