Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla dün saat 17.00'den itibaren başlattığı harekat nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm din görevlilerine mesaj göndermişti.
MEHMETÇİK'E DUA
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:
"Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla, Mehmetciğimizin terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin harekatının zaferle sonuçlanması için, 21 Ocak 2018 Pazar saat 07.00'de Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dualar edilecektir"
Ali Erbaş Mehmetçik için dua etti VİDEO
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüm camilerde de sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağı bildirilmişti.
Camilerde Zeytin Dalı Harekatı için dua VİDEO