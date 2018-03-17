'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' ziyarete açıldı

Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüne sayılı günler kala Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı.
Kartal Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi işbirliğinde kurulan müze, açılış gününde ziyaretçi akınına uğradı.
Ücretsiz gezilebilen müzeyi, vatandaşların yanı sıra okullar da ziyaret ediyor. Müzenin ilk ziyaretçileri arasında, Medine Tayfur Sökmen İlkokulu öğrencileri yer aldı.
Bu sene temsili şehitlik bölümünde ise Afrin’de şehit düşen; Koray Çalışkan, Fatih Mehmethan ve Ozan Olgun Köreke’nin adları, Çanakkale’de şehit düşen Kartallı şehitlerin adlarının yanında yer alıyor.