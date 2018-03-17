'Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' ziyarete açıldı

Galatasaray idmanında bir taraftar 6 işareti yaptı

Türk askerinin bölgede ilerleyişine devam etmesi nedeniyle endişeli olduğunu belirten Lüksemburg Dışişleri Bakanı, harekatın durmasını istedi.

Ticari taksi - Uber kavgası artarak devam ederken Uber, bir yandan otomobil firmalarıyla ortak projeler yürütmeye devam ediyor.

Uber ve Toyota anlaşmaya vardı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçe maçının kazanılması halinde tüm takıma 20'şer bin euro prim verilmesi talimatı verdi.

Eski Rus Ajanı Sergey Skripal'in Rusya tarafından zehirlendiği iddialarının şaşkınlık verici olduğu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın tüm ülkelerle iyi geçinmek istediğini söyledi.

1 İlber Ortaylı: Cahiliz Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'na katılan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir" ifadelerini kullandı.

2 Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin merkezine girmesine 1 kilometreden az bir mesafe kalırken, teröristlerin Afrin Çayı etrafında yeni hendekler açtığı belirtildi.

3 TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle ABD'nin yaptırdığı "Suriye'de siviller zarar görüyor" haberlerini yalanlayarak, "Masumlara zarar verilmiyor" açıklaması yaptı.

4 ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almamasını engelleyebileceğini düşünen Amerikan Senatörler, ABD Başkanı Donald Trump'la konu hakkında iletişime geçti.

5 TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi Milli uydularımız üzerinden kontrol edilebilme özelliğine sahip olan iki adet Anka-S İHA, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

6 Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı Zeytin Dalı Harekatı boyunca Afrin’de tek bir sivilin kılına zarar gelmedi. Sivil hassasiyeti yüzünden şehitler bile verdik. Algıları tutmasa da saldırmaya devam ediyorlar.