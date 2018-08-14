Çanakkale'de 17 kaçak yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu sahilinde bulunan zeytinlik alanda operasyon düzenledi.

17 KAÇAK YAKALANDI

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran ve Afganistan uyruklu 17 kaçak yakaladı.

TESLİM EDİLECEKLER

Kaçaklar, bir minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.