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Canan Kaftancıoğlu da darbeye tiyatro diyenlerden

CHP'nin dün yapılan kongreyle İstanbul teşkilatına başkan olarak seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran halka 'IŞİD'ci' muamelesi yaptığı tweetler...

Haber Merkezi | 14.01.2018 - 10:35..
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Canan Kaftancıoğlu da darbeye tiyatro diyenlerden

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Canan Kaftancıoğlu, kısa bir konuşma yaptı, kendisini seçenlere teşekkür etti.

Canan Kaftancıoğlu da darbeye tiyatro diyenlerden


(Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçilmesinin ardından kürsüden partililere seslendi)

Canan Kaftancıoğlu'nun, başkan seçilmesinin ardından verdiği demeçler, attığı tweet'ler de yeniden hatırlandı.

HDP - CHP İTTİFAKINI ELEŞTİRENLERE GERZEK DEDİ

PKK terörü asker, polis ve sivil vatandaşları katlederken Kaftancıoğlu, BDP (HDP) ile CHP'nin adı konulmamış ittifakını eleştirenlere 'gezekler' diyordu.

Canan Kaftancıoğlu da darbeye tiyatro diyenlerden

15 TEMMUZ'DA DARBEYİ DURDURAN HALKA HAKARET

Kaftancıoğlu 15 Temmuz'da ise, darbecilerin katlettiği sivillere üzülmek yerine, çıplak elleriyle tankları dize getiren vatandaşlara 'Kafa kesen IŞİD'ci terörist' muamelesi yapıyordu.

Canan Kaftancıoğlu da darbeye tiyatro diyenlerden

Canan Kaftancıoğlu da darbeye tiyatro diyenlerden

Kaftancıoğlu ayrıca, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin, ABD'nin piyade askeri olarak Kobani'de giriştiği çatışmaların da en büyük destekçilerindendi.

Canan Kaftancıoğlu da darbeye tiyatro diyenlerden

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