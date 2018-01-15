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Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun tweet'lerine göz atın: HDP'nin en keskin siyasetçilerinde bile göremeyeceğiniz sertlikte bir üslupla karşılaşacaksınız.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 09:19..
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Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

Sanki bir başka ülkenin vatandaşı, sanki Atatürk'ün partisi CHP'nin değil, terör örgütü PKK'nın partisinin İstanbul il başkanı..

Hafta sonu yapılan kongrede başkan seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, hala ortada duran tweet'lerine göz attığınızda bir protestocudan, bir muhalif siyasetçiden çok daha fazlası görülüyor.

Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'yla yan yana. Fotoğraf: Ziya Köseoğlu)

PKK'YLA MÜCADELEYİ AŞAĞILIYOR

Kaftancıoğlu kimi zaman ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler savuruyor, kimi zaman da devleti PKK ile mücadelede seri katil olmakla suçluyor, terörü yüceltiyor, terörle mücadeleyi olabildiğince aşağılıyor.

İşte Canan Kaftancıoğlu'nun, hala yayında duran tweet'lerinden seçmeler:

Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

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