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Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin domuz ziyafeti

CHP'nin İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun fikirleri ve farklı yaşam biçimine yönelik bilgiler peş peş peşe geliyor.

Haber Merkezi | 14.01.2018 - 13:48..
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Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin domuz ziyafeti

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Partisinin, açıktan açığa HDP'yle iş birliğini savunan CHP'lilerden olan Canan Kaftancıoğlu'nun, 15 Temmuz'da darbeyi durduran sivilere DEAŞ teröristi muamelesi yapmanın ve HDP'yle iş birliğini eleştirenlere 'gerzek' demenin yanı sıra oldukça farklı özellikleri bulunuyor.

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin domuz ziyafeti
(Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter'daki profil fotoğrafı)

EŞİ DE KENDİSİ DE MOTOR TUTKUNU

Kendisini bildiğimiz, tanıdığımız siyasetçi profilinin dışında tutmaya çalışan Kaftancıoğlu aynı zamanda bir motor tutkunu. Bir kızı bulunan Kaftancıoğlu'nun, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'yla birlikte sık sık motor kullanırken fotoğraflarını görmek mümkün. Kaftancıoğlu'nun Twitter'daki profil fotoğrafı da tıpkı eşi gibi motor kullanırken çekilen bir fotoğraf.

BİR OTURUŞTA ÇEYREK DOMUZ YİYORLAR

Kaftancıoğlu ailesinin spor ve motosiklet tutkusunun yanında bir özelliği daha var: İştahlarına düşkünler. Öyle ki yalnızca bir akşam yemeğinde, kişi başına bir domuzun 4'te 1'ini, büyük bir domuzun çeyreğini bir oturuşta yiyebiliyor.

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin domuz ziyafeti
(Kaftancıoğlu'nun eşinin Twitter paylaşımı)

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