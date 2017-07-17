Çandan rahatsız oldu kiliseye ihtarname gönderdi

Rodos adasında turistlere oda kiralayan bir iş adamı, "turistlerin rahatsız olduğunu" öne sürerek St. Fanourios kilisesinin papazından çanı çalmayı bırakmasını istedi.

AYİNLERİ DE SESSİZ YAPIN

İş adamı ihtarnameyle papazdan sadece kilisenin çanını çalmayı bırakmasının yanında ayinleri de daha sessiz bir şekilde yapmasını talep etti.

PAPAZ ŞİKAYETİ GÖRMEZDEN GELECEK

Kilisenin papazı ise mikrofonların sesinin zaten çok kısık olduğunu ve kilisenin avlusunda bulunanların sesi duymadıkları için şikayetçi olduklarını belirtti.

Papaz bahse konu şikayeti görmezden gelip çanı çalmaya devam edeceğini de söyledi.