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Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

Suudi Arabistan'da yaşanan gözaltı dalgasının arkasında, Amerika'nın ekonomik hedeflerinin olduğu ortaya çıktı.

08.11.2017 - 09:30
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Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

Suudi Arabistan'da başlayan operasyonlar kapsamında 11 prens, bazı bakanlar ve çok sayıda bürokrat gözaltına alındı.

Tüm dünya Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakından takip ederken, operasyonların ardında ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatların olduğu ortaya çıktı.

Konuyu köşesine taşıyan Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, operasyonların bilinmeyenlerini anlattı.

2 TRİLYON DOLARLIK PETROL ŞİRKETİ

Gözaltına alınan isimlerin, dünyanın en büyük petrol şirketi ARAMCO (Arabic American Petrol Oil Company) ile bağlantılı olduğunu ifade eden Işık, şirketin piyasa değerinin 2 trilyon dolar olduğunu yazdı.

Şirketin hisselerinin Suudi Arabistan yönetimine ait olduğunu ancak yönetimle ilgili kararları Amerikalıların verdiğini yazan Posta yazarı, "Amerika Birleşik Devletleri, uzun süredir 2 trilyon dolarlık bu dev şirketin -merkezi New York’ta bulunan- borsaya açılmasını ve bu kaynağın Amerikan ekonomisine dahil olmasını istiyordu." dedi.

Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

"TRUMP'IN TALİMATINDAN SONRA KIYAMET KOPTU"

Trump'ın operasyonlardan önce Suudi Arabistan'a son kez uyarıda bulunarak "Geç kalıyorsunuz" dediğini belirten Candaş Tolga Işık, "Trump’ın bu uyarısından birkaç saat sonra Suudi Arabistan’da kıyamet koptu. Kral’ın talimatıyla ülkede adeta bir “saray darbesi” yapıldı." ifadelerini kullandı.

CIA'İN FİŞLEDİĞİ İSİMLER

Işık, yazısında şu ifadeleri kullandı: "Tutuklanan ne kadar bakan, prens, bürokrat varsa tamamının bir şekilde ARAMCO ile bağlantısı var. Ve neredeyse tamamı ARAMCO’nun borsaya açılmasına sıcak bakmayan, CIA tarafından “fişlenmiş” isimler.

ÖNCE AMERİKA POLİTİKASI

Bir başka deyişle Suudi Arabistan’daki saray darbesi Trump’ın “Önce Amerika” politikasının bir gereğidir.

ABD EKONOMİSİNE HAYAT VERECEK

ARAMCO’nun borsaya açılmasıyla 2 trilyon dolarlık dev bir kaynak “kontrollü bir şekilde” ekonomiye dahil edilerek Amerika’ya adeta hayat verecek."

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