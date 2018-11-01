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Caner Erkin'in jestleri bitmiyor

1 milyon 750 bin liralık cip alan Caner Erkin, eşine de 300 bin liralık arabayla doğum jesti yaptı.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 11:07..
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ÜÜ

Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, kızları Mihran Ela'yı ağustosta dünyaya getiren eşi Şükran Ovalı'ya doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı. Erkin, üzerine titrediği eşine Mini Cooper marka araç hediye etti.

ÖZEL PLAKA YAPTIRDI

İkili, önceki gün 300 bin liralık yeni araçlarıyla İstinyePark'ta objektife yansıdı. Lüks aracın plakasındaki 'Şükran' ve 'Mihran' isimlerinin son üç harfinin olması da gözden kaçmadı.

MİHRAN İÇİN ALIŞVERİŞE ÇIKTILAR

Minik kızları için alışveriş yapan ünlü çiftin neşeli halleri dikkat çekti. Objektifleri gülümseyerek selamlayan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, yeni araçlarına atlayıp evlerinin yolunu tuttu.

Erkin, doğum öncesinde de eşine 1 milyon 750 bin lira değerinde ve yine 'RAN' plakalı Escalade marka bir cip alarak da bonkörlüğünü konuşturmuştu.

Caner Erkin'in jestleri bitmiyor

Caner Erkin'in jestleri bitmiyor

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