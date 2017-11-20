Habertürk'te Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde ekrana gelen Tek Tek programının canlı yayın konuğu Prof. Celal Şengör oldu.

Kayalık dağlarının nasıl oluştuğunu anlatan Prof. Şengör, Kanada'daki kayalık dağları üzerinden örnek verirken, stüdyoda ilginç diyaloglar yaşandı.

"BUZLAR ÜZERİNDEN ATLAMIŞ"

Tunnel Dağı'nı anlatan Şengör, "Bunlar buzul dışında kaldığı için böyle. Sırtları koyuna benziyor. Buzul üstlerinden atlamış. Buzul gelirken bunu tıraşlamış." dedi.

"POPO GİBİ OLMUŞ"

Bu sırada lafa giren Fatih Altaylı, "Hafif de popo gibi olmuş" dedi.

Bu benzetme üzerine gülümseyen Şengör, Fransız köylüsünün böyle kibar bir isim kullandığını, Parisliler olsa onların da "popo dağı" diyebileceğini söyledi.

Canlı yayında Tunnel Dağı popoya benzetildi VİDEO