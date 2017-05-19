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Cannes'ta geniş güvenlik önlemleri alındı

Cannes 2017 Film Festivali için güvenlik önlemleri artırılırken askerler sokağa indi.

19.05.2017 - 14:39
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Cannes'ta geniş güvenlik önlemleri alındı

Son dönemlerde Fransa'da gerçekleşen saldırıların ardından güvenlik önlemleri Cannes'ın dört bir yanında arttı.

Cannes'ta geniş güvenlik önlemleri alındı

ASKER SOKAĞA İNDİ

Bu yıl başlayan Cannes 2017 Film Festivali için askerler sokağa indi. Her yer asker ve polis kaynıyor.

Cannes'ta geniş güvenlik önlemleri alındı

BARİYER VE DİKENLİ ZİNCİR YERLEŞTİRİLDİ

Şehirde devasa birer saksı görüntüsü ile kamufle edilen 400 beton bariyer yerleştirildi. Ayrıca bombalı saldırı ihtimaline karşı kritik yerlere 160 metre uzunluğunda dikenli zincir de konuldu.

Cannes'ta geniş güvenlik önlemleri alındı

550 KAMERA İLE GÖZETLENİYOR

Tüm bunlara ek olarak da bölge 550 güvenlik kamerası ile gözetleniyor.

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