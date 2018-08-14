taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5647
Euro
7.4926
Altın
1195.01
Borsa
93934.24

Caretta carettaların yuvaları tehlike altında

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Patara Plajı Carettaların yuvası olarak görülüyor. Ancak uzmanlar buradaki yuvalara özensizlikten şikayetçi...

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Gündem

Anlatya'nın kaş ilçesinde bulunan 12 kilometre uzunluğunda ve dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Patara Plajı, bu özelliği ile birlikte ayrı bir öneme daha sahip.

Nesli tehlike altındaki türler arasında “kırmızı liste”de yer alan caretta carettaların da en önemli üreme alanlarından biri olan Patara'da yumurtlama alanları da tehlike altında. Tehlikenin ismi "İnsan"...

Caretta carettaların yuvaları tehlike altında

YUVALAR TEHLİKE ALTINDA

1980'li yıllarda kaplumbağaların yumurta bıraktığı yuva sayısının 30'lara kadar gerilediği Patara sahilinde, üniversiteler ve uzmanların çalışmalarıyla yuvalarda artış başladı. Ancak gelinen noktada mevcut yuvalar turistlerin işgali altında bulunuyor.

Bölgeye gelen tatilcilerin, “Bu benim yuvam” yazılı levhaların olduğu caretta caretta yumurtalarının bulunduğu yuvalardaki kafesleri çöp kutusu gibi kullanırken,  Yuvaları koruyan kafeslerin içine tatilcilerin bira şişeleri ve çöp bırakması, hatta külot bile asması isyan ettirdi.

Caretta carettaların yuvaları tehlike altında

"ÇÖP ATIYOR DONLARINI ASIYORLAR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Olgun  “Biz insanları bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak için yuvaların üzerine kafesler koyuyoruz. Farkındalık oluşturalım, derken tam aksi oluyor. Kafeslerin üzerine, bilinsin, diye caretta caretta fotoğrafının da bulunduğu 'Burası benim yuvam' levhaları yapıştırdık; ama adam çöp atıyor, donunu asıyor" diye tepki gösterdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

125
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

229
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

155
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

339
THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

0
Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

81
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

523
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM