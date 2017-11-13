Cari açık eylülde beklentilerin üzerinde

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari açık Ocak-Eylül döneminde 31.11 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler açığı ise 39.27 milyar dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

TCMB açıklamasında, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.41 milyar dolar artarak 6.67 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 171 milyon dolar artarak 1.07 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur." denildi.

GELİRLER ATTI

Verilere göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon dolar artarak 2.69 milyar dolara yükseldi.

Cari açık geçen yılın Eylül ayında 1.59 milyar dolar, 2016 yılı tamamında ise 32.64 milyar dolar olmuştu.

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, cari işlemler dengesinin Eylül ayında 4.13 milyar dolar, 2017 yılı sonunda ise 38.6 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Güncel OVP'ye göre cari açığın 2017 yılında GSYH'nın yüzde 4.6'sına denk gelecek şekilde 39.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.