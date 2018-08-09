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Çatalhöyük'te yeni keşiflere kapı aralanacak

Konya'nın Çumra ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'te doğu höyükte yeni keşiflere kapı aralanacak.

AA | 09.08.2018 - 12:08..
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Dünyada insanoğlunun ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilen Çatalhöyük'te Neolitik Dönem'de 8 bin kişi bir arada yaşadı.

İngiliz arkeolog James Mellaart ve ekibince 1960'lı yıllarda keşfedilen Çatalhöyük'te, 9 bin yıl önce üstten girilen, birbirlerine bitişik kerpiç evlerde yaşayan insanların sosyal yapısı, beslenme ve giyim şekilleri gibi çeşitli konular dünyanın ilgisini çekti.

Çatalhöyük'te yeni keşiflere kapı aralanacak

BAKANLAR KURULU'NUN ÇATALHÖYÜK KARARI

İngiliz bilim adamı Prof. Dr. Ian Hodder'ın başkanlığında Çatalhöyük'te süren kazılar, 25 yıllık çalışma programının sona ermesi ve alanda daha fazla kazı yapılmayacağının bildirilmesi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla sona erdi.

Mellaart'ın yürüttüğü araştırmanın bıraktığı noktadan başlayan Hodder'ın başkanlığında 1993'ten bu yana süren kazılarda ortaya çıkarılan çok sayıda bulgu, 11 ciltlik kazı monografilerinde ve 600 kadar bilimsel makale içerisinde yayınlandı.

Prof. Dr. Ian Hodder'ın projesinin sona yaklaşmasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan bilim heyetince kazı, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu'na devredildi.

Çatalhöyük'te yeni keşiflere kapı aralanacak

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