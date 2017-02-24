Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab operasyonu aylarca sürdü. Yoğun ve şiddetli çatışmaların yaşandığı şehirde şehitler verdik. TSK ve ÖSO güçleri DEAŞ'lı teröristlere karşı çetin mücadeleler verdi.

Operasyonun uzun sürmesinin sebebi ise, DEAŞ'lı teröristlerin halkın içine karışıp, kılıktan kılığa girerek saklanmasıydı.

(Çatışmalar sonrası El Bab)

(Çatışmalar sonrası Halep)

İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ FARK

TSK çatışmalarda işgalci kuvvetler gibi davranmadı. Bu durumun en büyük kanıtı, El Bab ve Halep şehirlerinin, drone ile görüntülenmiş halleri oldu. El Bab şehri kısmen zarar görse de Halep ile karşılaştırılınca aradaki fark net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı