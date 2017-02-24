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Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

El Bab operasyonu sonrası, TSK'nın işgalci kuvvetler gibi davranmadığının kanıtı niteliğinde drone ile çekilmiş karşılaştırmalı görüntüler..

24.02.2017 - 04:28
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Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab operasyonu aylarca sürdü. Yoğun ve şiddetli çatışmaların yaşandığı şehirde şehitler verdik. TSK ve ÖSO güçleri DEAŞ'lı teröristlere karşı çetin mücadeleler verdi.

Operasyonun uzun sürmesinin sebebi ise, DEAŞ'lı teröristlerin halkın içine karışıp, kılıktan kılığa girerek saklanmasıydı.

Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı(Çatışmalar sonrası El Bab)

Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı(Çatışmalar sonrası Halep)

İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ FARK

TSK çatışmalarda işgalci kuvvetler gibi davranmadı. Bu durumun en büyük kanıtı, El Bab ve Halep şehirlerinin, drone ile görüntülenmiş halleri oldu. El Bab şehri kısmen zarar görse de Halep ile karşılaştırılınca aradaki fark net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Çatışmalar sonrası El Bab-Halep farkı

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