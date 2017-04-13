Leicester City'nin, Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı, şehir merkezinde polis ile stada giden taraftarlar arasındaki çatışmalar nedeniyle gölgelendi.

Leicester taraftarları, maçtan birkaç saat önce Plaza Mayor'da bir araya geldiler ve İspanyol polislere karşı sloganlar atmaya başladılar.

Cebelitarık bizim diyen İngiliz taraftar İspanya'da dayak yedi VİDEO

"SİZ P... İSPANYOLLAR"

Elindeki şişeleri polise fırlatan taraftarlar, daha sonra "Siz p... İspanyollar, Cebelitarık bizim..." diye bağırdı.

Gerilimin tırmanması üzerine harekete geçen İspanyol polisleri olaya müdahale etti. Bu olaydan sonra ise Madrid'de ufak çaplı bir meydan muharebesi yaşandı. Olayda çok sayıda Leicester City taraftarı yaralandı. Bazı taraftarların kanlar içerisinde kaldığı görüldü.