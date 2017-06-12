Ceceli'ye müstakbel kayınvalidesinden tam destek

Ramazan için gittiği Amerika-Miami’den dönmeye hazırlanan Mustafa Ceceli ‘Selin ile Ramazan Bayram’ından sonra evleneceğiz’ dedi.

Hayranlarının hışmına uğrayan Mustafa Ceceli sosyal medyada yerden yere vuruldu. Selin İmer ‘yuva yıkan kadın’ ilan edildi. Bu durumun Selin İmer’in annesi Canan İmeri çok üzdüğü iddia edildi.

"KIZIM YUVA YIKMADI"

Posta’dan Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; Canan İmer’in yakın çevresine ‘Kızım yuva yıkmadı. Selin böyle bir şey yapmaz’ dediği iddia edildi.

DAMADINI TELEFONLA ARADI

Bir hayli morali bozuk olan Canan İmer’i müstakbel damadı Mustafa Ceceli telefonla arayıp ‘Her şey güzel olacak’ deyip moral verdi. Öte yandan sosyetik güzel Selin İmer'in yakınları Selin çok mutlu olduğunu, evlilik hazırlığı yaptığını, gelinlik modelini bile seçtiğini söylüyor.